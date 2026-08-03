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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Мамиашвили: «Если человек принял гражданство Албании, Греции, Эмиратов, то пускай там и тренируется»

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ФСБР ) Михаил Мамиашвили считает, что российские спортсмены, сменившие гражданство, должны тренироваться в стране, которую они представляют.

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