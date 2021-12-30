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После того как сборной России засчитали техническое поражение, чемпионат мира был отменен

После того как сборной России засчитали техническое поражение, чемпионат мира был отменен

ХОККЕЙ. Молодежный чемпионат мира-2022 (U20) Молодежный чемпионат мира, где балом стал заправлять коронавирус, под раздачу от которого попала и сборная России, получившая техническое поражение в матче со словаками, отменен.

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