После того как сборной России засчитали техническое поражение, чемпионат мира был отменен

ХОККЕЙ. Молодежный чемпионат мира-2022 (U20) Молодежный чемпионат мира, где балом стал заправлять коронавирус, под раздачу от которого попала и сборная России, получившая техническое поражение в матче со словаками, отменен.
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