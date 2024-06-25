Яндекс и Третьяковская галерея запускают "Музей у вас дома"

Сегодня Яндекс и Третьяковская галерея представили инновационный проект "Музей у вас дома", благодаря которому пользователи могут устанавливать известные картины из коллекции музея в качестве заставки на свои устройства - телеканалы TV Stations, TV Stations Pro и Duo Max Stations.
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