Спасатели ищут утонувшего мужчину на реке Обь в Сургутском районе

В Сургутском районе на реке Обь произошло ЧП: двое мужчин купались, и один из них утонул. Спасатели из «Центроспаса Югории» проводят поисковые работы, обследуя берег и поверхность воды, но тело пока не найдено.
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