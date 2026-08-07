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Царьград

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Спасатели ищут утонувшего мужчину на реке Обь в Сургутском районе

Спасатели ищут утонувшего мужчину на реке Обь в Сургутском районе

В Сургутском районе на реке Обь произошло ЧП: двое мужчин купались, и один из них утонул. Спасатели из «Центроспаса Югории» проводят поисковые работы, обследуя берег и поверхность воды, но тело пока не найдено.

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