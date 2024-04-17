ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Х.ЧЕРКЕСОВСКОГО! 16.04.2024 г. в 18:30 будет приостановлено водоснабжение в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Х.ЧЕРКЕСОВСКОГО! 16.04.2024 г. в 18:30 будет приостановлено водоснабжение в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.