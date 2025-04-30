Агроном Шубина дала подробную инструкцию, как и когда сажать картофель для богатого урожая

Картофель — одна из самых популярных культур для посадки на собственном огороде. Если все сделать правильно, то уже осенью будете собирать мешки с картошкой и еще долго наслаждаться пюре, драниками, жаренной картошечкой и запеканками.
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