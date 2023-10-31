Доходность японских гособлигаций обновила 11-и летние максимумы

Инвесторы подняли доходность 10-ти летних японских гособлигаций на уровень 0,94%. Это максимум за 11 лет, при том, что Банк Японии проводит сейчас валютную интервенцию, пытаясь выкупом ценных бумаг «сбить» этот незапланированный рост.