Доходность японских гособлигаций обновила 11-и летние максимумы

Инвесторы подняли доходность 10-ти летних японских гособлигаций на уровень 0,94%. Это максимум за 11 лет, при том, что Банк Японии проводит сейчас валютную интервенцию, пытаясь выкупом ценных бумаг «сбить» этот незапланированный рост.
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