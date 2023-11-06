«Бочка с порохом для всех». Что мешает мигрантам соблюдать российские законы

Нина Грекова Речь идёт не только законах, в таком количестве - они (мигранты) НЕ НУЖНЫ. У нас в Думе и С.Ф. - русский язык, понимают? Или им по другому надо объяснять?

СП Сергей Потемкин Важно знать. Ещё ни один российский чиновник, допустивший и допускающий этот беспредел не наказан. Без этого ни, его не изменится