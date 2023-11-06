Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    эээээАзербайджан выдас...
  • Елена Шах
    Свалили далеко не все из этого списка...ЛСС: Путин, прекр...
  • Елена Шах
    Не поняла что здесь делает Серг. Лазарев - он же у нас "живьем" на всех каналах (ну и Ивлева в рекламе)...ЛСС: Путин, прекр...

«Бочка с порохом для всех». Что мешает мигрантам соблюдать российские законы

«Бочка с порохом для всех». Что мешает мигрантам соблюдать российские законы

Дай палец и руку откусят. Примерно так ведут себя мигранты в нашей стране, и тому есть реальные доказательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Речь идёт не только законах, в таком количестве - они (мигранты) НЕ НУЖНЫ. У нас в Думе и С.Ф. - русский язык, понимают?  Или им по другому надо объяснять?
Ответить
2 д.
СП
Сергей Потемкин
Важно знать. Ещё ни один российский чиновник, допустивший и допускающий этот беспредел не наказан. Без этого ни, его не изменится
Ответить
2 д.
Сергей Микульский
Все правильно написали. Комментарии адекватные. Интересно кто не доволен и дизлайк ставит? Отзовись кто ты, если не трус!
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх