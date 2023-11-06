Дай палец и руку откусят. Примерно так ведут себя мигранты в нашей стране, и тому есть реальные доказательства.
«Бочка с порохом для всех». Что мешает мигрантам соблюдать российские законы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Речь идёт не только законах, в таком количестве - они (мигранты) НЕ НУЖНЫ. У нас в Думе и С.Ф. - русский язык, понимают? Или им по другому надо объяснять?
Ответить
2 д.
СП
Сергей Потемкин
Важно знать. Ещё ни один российский чиновник, допустивший и допускающий этот беспредел не наказан. Без этого ни, его не изменится
Ответить
2 д.
Сергей Микульский
Все правильно написали. Комментарии адекватные. Интересно кто не доволен и дизлайк ставит? Отзовись кто ты, если не трус!
Ответить
2 д.
Свежие комментарии