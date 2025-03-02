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Царьград

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У православных христиан наступило Прощёное воскресенье. Пора очистить свои души

У православных христиан наступило Прощёное воскресенье. Пора очистить свои души

Учредитель "Царьграда" обратился к православным по случаю Прощёного воскресенья. Малофеев попросил за всё прощения и простил тех, кто желает ему злаСегодня, 2 марта, у православных наступило Прощёное воскресенье.

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