У православных христиан наступило Прощёное воскресенье. Пора очистить свои души

Учредитель "Царьграда" обратился к православным по случаю Прощёного воскресенья. Малофеев попросил за всё прощения и простил тех, кто желает ему злаСегодня, 2 марта, у православных наступило Прощёное воскресенье.
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