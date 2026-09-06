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Тульские новости

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Завтра похолодание до +8 градусов, дождь и ветер.

Завтра похолодание до +8 градусов, дождь и ветер.

Завтра температура упадёт до +8°C ночью — готовь тёплые вещи! А днём будет до +14°C. Не пропусти изменения!Сегодня, 6 сентября, дневная температура воздуха составит +17 градусов.

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