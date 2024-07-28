Известная романом с Лепсом 18-летняя Аврора выставляет селфи из Турции

Юная невеста Лепса отдыхает с мамой на дорогом курорте в Турции Мать и дочь Киба выбрали дорогостоящий Бодрум, поселившись в отеле, цена за ночь в котором начинается от 2,5 тысячи евро (240 тысяч рублей).