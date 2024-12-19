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Отчёт Micron указывает на то, что за пределами сегмента ИИ рассчитывать на рост ...

Отчёт Micron указывает на то, что за пределами сегмента ИИ рассчитывать на рост ...

Отчёт Micron указывает на то, что за пределами сегмента ИИ рассчитывать на рост не приходитсяСмещение, с которым американский производитель памяти Micron Technology отчитывается о своей деятельности относительно прочих эмитентов полупроводникового сектора, позволяет более чутко контролировать ситуацию на рынке чипов.

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