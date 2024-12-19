Отчёт Micron указывает на то, что за пределами сегмента ИИ рассчитывать на рост не приходитсяСмещение, с которым американский производитель памяти Micron Technology отчитывается о своей деятельности относительно прочих эмитентов полупроводникового сектора, позволяет более чутко контролировать ситуацию на рынке чипов.