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Хоккеист Телегин не пришел на день рождения дочери от Пелагеи

Хоккеист Телегин не пришел на день рождения дочери от Пелагеи

Дочь певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина отпраздновала день рождения. Девочка была окружена друзьями и родными, правда, отца рядом в этот день не было.

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