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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об открытии школы для фигуристов: «Нет задачи кого-то переманивать, задача – развивать своих воспитанников. У нас сильный тренерский состав»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг  заявил, что у его школы по фигурному катанию нет задачи «кого-то переманивать».

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