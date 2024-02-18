Миллионы в ловушке: Египет возвел стену на границе с Палестиной, готовясь к наплыву беженцев из Газы Ирэн ОрлонскаяЕгипет развернул защитную стену на границе с Палестиной с целью предотвращения незаконного пересечения границы беженцами из сектора Газа.