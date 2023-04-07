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Кто должен оплачивать тренинги?

У подруги на работе раз в полгода – учёба, которую надо на 50% оплачивать за свой счёт. Что с этим делать? – Всё зависит от того, как составлен и подписан трудовой договор, – комментирует ситуацию доцент юридического факультета МГУ Сергей Саурин.

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