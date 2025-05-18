Путин: СВО направлена на защиту тех, кто считает Россию своей родиной

Ключевой задачей специальной военной операции (СВО) на Украине является защита интересов россиян и тех, кто считает РФ своей родной страной, заявил Президент России Владимир Путин, сообщается 18 мая в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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