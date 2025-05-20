«Президент Украины Владимир Путин»: в Киеве начали признавать правду оговорками по Фрейду

БлокнотРУ В эфире украинского телемарафона сделали сенсационное заявление. Сегодняшний день обещает быть насыщенным: Кремль заранее анонсировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который должен пройти в 17:00 по московскому времени.
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