Новый генеральный директор Intel сможет заработать в ближайшие годы до $69 млн

Корпорация Intel, который на уходящей неделе номинально обрела нового генерального директора, по традиции опубликовала отчёт для регулирующих органов США, в котором поведала о структуре и величине оплаты его труда.
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