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Царьград

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Эксперт Балынин раскрыл секрет — как увеличить пенсию на 40%

Эксперт Балынин раскрыл секрет — как увеличить пенсию на 40%

Страховая пенсия по старости может увеличиться более чем на 40%, если использовать небольшую, но важную хитрость — отсрочить заслуженный отдых.

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