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Новосибирские следователи рассказали о состоянии сбитых в ДТП девочек

Новосибирские следователи рассказали о состоянии сбитых в ДТП девочек

Обе пострадавшие девочки сейчас в больнице, их здоровью ничего не угрожает.Следователи СУ СКР по Новосибирской области объявили о начале доследственной проверки по факту ДТП, случившемся вечером в пятницу, 16 июля, в Октябрьском районе Новосибирска.

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