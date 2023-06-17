Новосибирские следователи рассказали о состоянии сбитых в ДТП девочек

Обе пострадавшие девочки сейчас в больнице, их здоровью ничего не угрожает.Следователи СУ СКР по Новосибирской области объявили о начале доследственной проверки по факту ДТП, случившемся вечером в пятницу, 16 июля, в Октябрьском районе Новосибирска.