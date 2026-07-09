В Кремле раскритиковали позицию США по Украине. Об этом на сегодняшнем брифинге высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков обвинил США в двоякой позиции по Украине
Комментарии
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Регина Толстоброва
Если бы США хотели помочь в разрешении конфликта, то не поставляли бы украинцам оружие. Какое лицемерие.Трамп дурак тогда раз считает. что удары по территории России вглубь приведут к окончанию боевых действий.
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Александр Конкин
Дайте Пескову очки, может он наконец рассмотрит что пиндосы не помогают 'налаживать переговорный процесс', а заговаривают зубы нам, пока вооружают Карлос!
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