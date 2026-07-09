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Песков обвинил США в двоякой позиции по Украине

В Кремле раскритиковали позицию США по Украине. Об этом на сегодняшнем брифинге высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Если бы США хотели помочь   в разрешении конфликта, то не поставляли бы украинцам оружие. Какое лицемерие.Трамп дурак тогда раз считает. что удары по территории  России  вглубь приведут к окончанию боевых действий.
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4 н.
Александр Конкин
Дайте Пескову очки, может он наконец рассмотрит что пиндосы не помогают &#39;налаживать переговорный процесс&#39;, а заговаривают зубы нам, пока вооружают Карлос!
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4 н.