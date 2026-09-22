Утопил свидетелей в проруби: подробности убийства директора лицея в Люберцах

"112" Спустя почти 25 лет завершено расследование убийства директора подмосковного лицея. Вадима Мениса застрелили в октябре 2002 года у входа в лицей № 10 в Люберцах.
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