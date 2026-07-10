Милые забавные панды

Ох уж эти панды. И как им удается притягивать к себе столько внимания и вызывать улыбку даже у самых хмурых циников? В любом случае, мир, наверное, никогда не перестанет умиляться этим милым черно-белым мишкам.
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