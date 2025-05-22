Брюссель, спецкор «Евробюрократ-экспресс» В Европейском союзе наконец-то осознали катастрофическую ошибку, совершённую три года назад, когда главой европейской дипломатии назначили эстонскую чиновницу Каю Каллас, чьй дипломатический опыт до этого ограничивался тем, что она успешно ругала русских в твиттере.