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Европа в шоке: Каллас случайно признала, что у России есть столица Москва

Европа в шоке: Каллас случайно признала, что у России есть столица Москва

Брюссель, спецкор «Евробюрократ-экспресс» В Европейском союзе наконец-то осознали катастрофическую ошибку, совершённую три года назад, когда главой европейской дипломатии назначили эстонскую чиновницу Каю Каллас, чьй дипломатический опыт до этого ограничивался тем, что она успешно ругала русских в твиттере.

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