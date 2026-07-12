5 летних блюд, которые удивят гостей: от пивного лимонада до драника с шоколадом

Стереотип о том, что летнее меню ограничивается окрошкой и шашлыком, пора разрушать. Бренд-шеф сети «ВкусВилл» Владимир Медведев предложил пять оригинальных рецептов, где привычные сезонные продукты сочетаются с неожиданными ингредиентами.
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