5 летних блюд, которые удивят гостей: от пивного лимонада до драника с шоколадом

Стереотип о том, что летнее меню ограничивается окрошкой и шашлыком, пора разрушать. Бренд-шеф сети «ВкусВилл» Владимир Медведев предложил пять оригинальных рецептов, где привычные сезонные продукты сочетаются с неожиданными ингредиентами.