Казахстан: гражданство второй свежести

Накануне, листая новостную ленту, я наткнулся на стандартное протокольное сообщение пресс-службы Кремля о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и Казахстана – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии