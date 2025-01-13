Байден отложил переговоры с Филиппинами и Японией сославшись на пожары

Переговоры между президентом США Джо Байденом, главой Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим и премьер-министром Японии Сигэру Исибой были отложены до понедельника, сообщила 12 января пресс-служба администрации президента Филиппин.
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