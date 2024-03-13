Выставка к 10-летию Крымской весны откроется в Центральном музее Тавриды

Завтра, 14 марта, в 16.00 в Центральном музее Тавриды откроется выставка «Крымская весна. Путь длиной в 10 лет», которая представляет хронику основных событий воссоединения Крыма с Россией, а также главные достижения Республики Крым за прошедшие 10 лет.