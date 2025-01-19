Metaratings: «Зенит» может купить Энрике за сумму до €40 млн, зарплата игрока будет €4 млн

Нападающий «Ботафого» Луис Энрике близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». По информации Metaratings, «Зенит» может заплатить за трансфер до €40 млн, из которых €32 млн — фиксированные выплаты, ещё €8 млн в виде бонусов за достижения.
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