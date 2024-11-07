Стало известно, зачем Lexus установил в кроссовер TX квадратные подстаканники

Как правило, подстаканники, независимо от того, в каком автомобиле они находятся, круглой формы. Но в Lexus решили, что их новый трехрядный кроссовер TX будет отличаться от всех других и получит квадратные подстаканники, которые при желании можно снять с центральной консоли.