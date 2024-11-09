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Битва за людей и нейросети: чем еще удивит II Русский экономический форум

Битва за людей и нейросети: чем еще удивит II Русский экономический форум

9 ноября — заключительный день работы форума.В субботу, 9 ноября, в Челябинске продолжился II Русский экономический форум.

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