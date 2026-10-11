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Вечерний Новосибирск

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«Неприкасаемых» коллег по работе назвали новосибирцам

«Неприкасаемых» коллег по работе назвали новосибирцам

При проведении такого кадрового мероприятия как сокращение численности или штата работников, работникам необходимо знать, что нельзя уволить по сокращению штата: • беременных и женщин с детьми до 3 лет; • одиноких родителей с ребенком-инвалидом до 18 лет или ребенком до 16 лет; • единственных кормильцев ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 3 лет в многодетной семье (трое и более детей в возрасте до 14 лет), если второй родитель не работает; • супругов погибших ветеранов боевых действий (в течение года после гибели, если не вступили в повторный брак); • работников на больничном или в отпуске (дата увольнения переносится до их выхода).

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