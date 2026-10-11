«Неприкасаемых» коллег по работе назвали новосибирцам

При проведении такого кадрового мероприятия как сокращение численности или штата работников, работникам необходимо знать, что нельзя уволить по сокращению штата: • беременных и женщин с детьми до 3 лет; • одиноких родителей с ребенком-инвалидом до 18 лет или ребенком до 16 лет; • единственных кормильцев ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 3 лет в многодетной семье (трое и более детей в возрасте до 14 лет), если второй родитель не работает; • супругов погибших ветеранов боевых действий (в течение года после гибели, если не вступили в повторный брак); • работников на больничном или в отпуске (дата увольнения переносится до их выхода).