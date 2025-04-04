Украинское правосудие: приговоры мужчинам, дающим отпор военкомам, и садисты из ТЦК — на свободе

Заместителя начальника Винницкого объединённого городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), подполковника Оксану Янчак, подозреваемую в избиении и душении военнообязанного, имевшего бронирование от мобилизации, выпустили под залог.
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