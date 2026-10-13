И след простыл: как вернуть деньги при ошибочном переводе

Вернуть средства, отправленные не тому получателю, можно несколькими способами. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF Встречу лидеров Р...
- JF «Постоянно просил...
- «Постоянно просил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым