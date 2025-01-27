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Первый ядерный комплекс «Орешник» собираются установить недалеко от Смоленска

Первый ядерный комплекс «Орешник» собираются установить недалеко от Смоленска

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами. «Мы договорились с президентом Владимиром Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию.

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