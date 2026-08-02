Мигранты топят ЕС: раскрыт сценарий новой катастрофы

АП

Александр Петров

Посмотрев видео, меня удивил один факт. В основной массе на видео одна молодёжь. И что то мне подсказывает, что в этой истории с массовым пересечением границы, торчат "уши" США. Ну как же без них. Тем паче после всего сучившегося в отношениях США и Испании! Видимо таким способом они, США, поставляют "дерьмократию" в Испанию.