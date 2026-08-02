Провальная политика мультикультурализма привела к миграционному кризису в Европе. Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в эксклюзивной беседе с aif.
Мигранты топят ЕС: раскрыт сценарий новой катастрофы
Комментарии
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АП
Александр Петров
Посмотрев видео, меня удивил один факт. В основной массе на видео одна молодёжь. И что то мне подсказывает, что в этой истории с массовым пересечением границы, торчат "уши" США. Ну как же без них. Тем паче после всего сучившегося в отношениях США и Испании! Видимо таким способом они, США, поставляют "дерьмократию" в Испанию.
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