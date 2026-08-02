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Аргументы и Факты

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Мигранты топят ЕС: раскрыт сценарий новой катастрофы

Мигранты топят ЕС: раскрыт сценарий новой катастрофы

Провальная политика мультикультурализма привела к миграционному кризису в Европе. Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в эксклюзивной беседе с aif.

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Комментарии
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Александр Петров
Посмотрев видео, меня удивил один факт. В основной массе на видео одна молодёжь. И что то мне подсказывает, что в этой истории с массовым пересечением границы, торчат &quot;уши&quot; США. Ну как же без них. Тем паче после всего сучившегося в отношениях США и Испании! Видимо таким способом они, США, поставляют &quot;дерьмократию&quot; в Испанию.
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1 м.