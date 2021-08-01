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На военно-техническом форуме «Армия-2021» в г. Хабаровске военные инженеры ВВО покажут проделывание проходов в минных полях и работу водолаза под водой

На военно-техническом форуме «Армия-2021» в г. Хабаровске военные инженеры ВВО покажут проделывание проходов в минных полях и работу водолаза под водой

В Хабаровске в программе проведения военно-технического форума «Армия-2021», который пройдет на аэродроме «Хабаровск-Центральный» с 26 по 28 августа текущего года спланирован динамический показ возможностей инженерных войск Восточного военного округа.

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