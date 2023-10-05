Свищёв: решение ФИФА по допуску юношеской сборной России может стать сигналом для МОК

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске сборных России не старше 17 лет к турнирам под своей эгидой.
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