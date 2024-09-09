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В каждой шутке есть доля Харрис

В каждой шутке есть доля Харрис

Президент России Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ): «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден.

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