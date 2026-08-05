Эксперт по цифровым коммуникациям Лукинова посоветовала заранее спрашивать собеседника об уместности аудиосообщений

На лекции в Парке Науки ННГУ в Нижнем Новгороде эксперт по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова рассказала, почему цифровое общение может вызывать раздражение и как обозначить свои границы, не испортив отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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