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Эксперт по цифровым коммуникациям Лукинова посоветовала заранее спрашивать собеседника об уместности аудиосообщений

Эксперт по цифровым коммуникациям Лукинова посоветовала заранее спрашивать собеседника об уместности аудиосообщений

На лекции в Парке Науки ННГУ в Нижнем Новгороде эксперт по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова рассказала, почему цифровое общение может вызывать раздражение и как обозначить свои границы, не испортив отношения.

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