Ангелина Севергина сообщила, что сестра погибшего в Воронежской области четырехлетнего мальчика проходит реабилитацию в Москве.
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