NYP: Трамп подписал указ о запрете "родильного туризма" в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с так называемым "родильным туризмом" – поездками в страну с целью рождения ребенка для последующего получения им американского гражданства.
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