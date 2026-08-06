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Газета.ру

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NYP: Трамп подписал указ о запрете "родильного туризма" в США

NYP: Трамп подписал указ о запрете "родильного туризма" в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с так называемым "родильным туризмом" – поездками в страну с целью рождения ребенка для последующего получения им американского гражданства.

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