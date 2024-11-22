Жительница Смоленска Наталья Карпович получила Гран-при на конкурсе "Золотая корона России"

и исполнила детскую мечту стать королевой красоты. Наталья Карпович стала обладательницей короны и титула "Grand Prix Missis Classic Центральная Россия-2024" финала конкурса "Золотая корона России", который проходил 16 ноября в Ярославле.
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