МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 600 профессиональных театров России поддерживается государством. Такого масштаба поддержки театрального искусства нет ни в одной стране мира, подчеркнул президент России Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.
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