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Санкции не работают, но зарабатывают: Россия начала сокращать дефицит бюджета. Комментарий Семена Новопрудского

Санкции не работают, но зарабатывают: Россия начала сокращать дефицит бюджета. Комментарий Семена Новопрудского

Россия, похоже, начинает преодолевать один из основных негативных эффектов экономических санкций — резкое увеличение дефицита федерального бюджета на фоне долгосрочного риска падения основных статей доходов, прежде всего нефтегазовых, считает колумнистТемпы роста доходов российского бюджета начали опережать масштабы роста государственных расходов.

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