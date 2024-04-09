Санкции не работают, но зарабатывают: Россия начала сокращать дефицит бюджета. Комментарий Семена Новопрудского

Россия, похоже, начинает преодолевать один из основных негативных эффектов экономических санкций — резкое увеличение дефицита федерального бюджета на фоне долгосрочного риска падения основных статей доходов, прежде всего нефтегазовых, считает колумнистТемпы роста доходов российского бюджета начали опережать масштабы роста государственных расходов.
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