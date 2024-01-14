Подборка интересных фактов о бегемотах, которые вы могли не знать

Обыкновенный бегемот — парнокопытное животное, которое относится к семейству бегемотовых. Бегемоты предпочитают обитать у пресноводных водоемов, в которых они и проводят большую часть времени, лишь изредка выходя из воды на кормежку.
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