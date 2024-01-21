Йоси вышел на 1-е место в истории «Нэшвилла» по голам среди защитников, обойдя Уэбера

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33-летний хоккеист набрал 2 (1+1) балла в матче против «Аризоны» (2:3). Теперь на счету Романа Йоси 641 (167+474) очко в 873 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.