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Адвент-календарь: 3 декабря 2024

Адвент-календарь: 3 декабря 2024

Щедрый вторник фото: Getty ImagesДо Нового года осталось 29 дней, и мы ведем обратный отсчет. Это значит, каждый день вы будете «открывать коробочку» с необычным подарком для вас, ваших близких или для ребенка.

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