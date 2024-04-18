Этап чемпионата высоких технологий начался в Подмосковье

В Раменском колледже начался региональный этап Всероссийского чемпионата высоких технологий. Соревнования такого уровня колледж проводит впервые, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.
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